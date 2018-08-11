МЧС предупредило москвичей о сильной жаре днем 11 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

МЧС предупредило жителей столицы о сильной жаре в субботу. По данным спасателей, воздух в Москве прогреется до 31 градуса.

В такую погоду рекомендуется избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор.

Также стоит употреблять как можно больше прохладной воды с добавлением лимонного сока и отказаться от сладкой газировки.

По-летнему жаркая погода продержится в Москве и области все выходные. В столичном регионе 11 августа объявлен желтый уровень опасности из-за риска пожаров.