Синоптики рассказали, когда в Москве похолодает

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В предстоящие выходные москвичей ждет 30-градусная жара, однако уже с началом новой недели в столице снова похолодает, сообщает Гидрометцентр России.
Синоптики обещают, что до воскресенья включительно в городе продержится антициклональная погода, благодаря чему обойдется без осадков. В пятницу, 10 августа, ночью столбики термометров покажут 12–14 градусов, днем ожидается 26–28 градусов.
В выходные атмосферное давление начнет падать, ветер изменится на западный и юго-западный, его скорость составит 5–10 метров в секунд, в воскресенье могут быть порывы до 12–17 метров в секунду. Ночами температура будет понижаться до 13–15 градусов, днем будет теплеть до 27–29 градусов.
Начиная с понедельника, с приближением атмосферных фронтов циклона, на небе станет больше облаков, местами пройдут небольшие дожди. Воздух днем прогреется максимум до 20–25 градусов.
Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в столичном регионе 9 августа из-за риска возникновения пожаров. Отмечалось также, что в городе установилась не характерная для последнего летнего месяца жаркая погода.
В середине недели столица попала в холодную яму, но с четверга, по прогнозам синоптиков, начнется новая волна потепления.
Жара вернется в Москву к выходным
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