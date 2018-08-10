Синоптики объявили желтый уровень опасности на 11 августа

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Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на субботу, 11 августа. Это связано с риском возникновения пожаров из-за высокой температуры воздуха, сообщает Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна", − сказано в сообщении метеослужбы. По прогнозам, днем в субботу воздух в столичном регионе прогреется до плюс 27−29 градусов. При этом осадков не ожидается, а западный ветер, переходящий в юго-западный, будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.

Повышенный уровень погодной опасности также действует почти на всей территории Центральной России, за исключением Ярославской и Костромской областей.