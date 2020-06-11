Катарские работники рассказали, как борются с изнуряющей жарой

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Сотрудник работающей в Катаре крупной строительной компании BK Gulf Мадушанка Мхоти рассказал, как в стране борются с жаркой погодой. Об этом сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что в жару граждан призывают не находиться на открытом воздухе более 15 минут, затем специалисты советуют переместиться в прохладное помещение. При этом, по его словам, в самое жаркое время – с 11:00 до 15:00 – рекомендовано избегать прогулок.

Мхоти добавил, что перед выходом на улицу нужно запастись достаточным количеством воды, чтобы не столкнуться с обезвоживанием. С помощью раствора глюкозы можно восстановить энергию и силы, подчеркнул представитель компании.

Он рассказал, что компания, в которой он работает, для облегчения работы строителей на открытом воздухе в жаркое время устанавливает на улице большие вентиляторы.

Аналогичные советы дал и инженер Ганем ас-Салех, который занимается техническим обслуживанием самолетов в международном аэропорту Хамада в Катаре. Он также посоветовал употреблять больше воды, не находиться по возможности долго на улице и делать перерывы в прохладном помещении.

В нескольких регионах России, в том числе в Москве, установилась рекордная для июня жара. В столичном регионе температурные показатели на 7–8 градусов выше климатической нормы для июня. В четверг в городе температура может повторить рекорд 1998 года.

Сотрудники пожарно-спасательного центра столицы призвали горожан в такую погоду больше употреблять воды и не утолять жажду спиртными напитками. Специалисты также напомнили об обязательном ношении головного убора.

