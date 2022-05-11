В движении "Бессмертный полк" отметили, что акция в 2022 году удалась

04:14
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева заявила, что в 2022 году акция удалась.
"Люди очень соскучились. Нам начали писать в личные сообщения, звонить и спрашивать чуть ли не с января: уточняли, будет ли в этом году "Бессмертный полк" в традиционном формате, как мы привыкли. Люди очень ждали, очень хотели", – приводит ее слова ТАСС.
По данным МВД РФ, в Москве участие в акции приняли более миллиона человек. Общее число участников шествия в России составило порядка 12 миллионов человек.
В 2022 году после двухлетнего перерыва акция "Бессмертный полк" впервые прошла в очном формате. Участники проследовали с портретами героев Великой Отечественной войны по центру столицы и других российских городов. В шествии также приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин.
Президент традиционно нес в руках портрет своего отца, Владимира Спиридоновича Путина, который в годы войны защищал "Невский пятачок", а мэр столицы – портрет своего дяди, участника ВОВ, рядового стрелка Филиппа Собянина.
Более миллиона человек присоединились к акции "Бессмертный полк" в Москве
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