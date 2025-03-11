Мострансавто начал прием портретов в рамках акции "Бессмертный полк"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мострансавто проведет акцию "Бессмертный полк" в год празднования 80-летия Победы. Прием фотопортретов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла стартовал с 11 марта, сообщила пресс-служба компании.

Изображения разместят в салонах автобусов в мае. Портреты будут сопровождать пассажиров транспорта, который курсирует в городах Подмосковья, с привязкой к округам, где проживают семьи героев.

Жители столичного региона могут принять участие в акции, отправив информацию на электронную почту oprosmta@yandex.ru до 24 марта. В письме со снимками необходимо указать ФИО изображенного на них человека, даты жизни, если они известны, и городской округ, на территории которого нужно разместить фотопортрет.

Заявка к участию принимается в одном сообщении.

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году станет "очень крупным мероприятием", указывал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Москва планирует пригласить "очень много" иностранных лидеров на парад Победы.

Кроме того, Владимир Путин анонсировал проведение памятных мероприятий, приуроченных к 9 Мая, во всех странах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Речь идет о памятно-мемориальных, социальных и культурно-просветительских событиях.