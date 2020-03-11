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Авиакомпания Utair приостанавливает полеты в Милан и обратно до 31 мая, сообщается на сайте перевозчика.
Ограничение на рейсы из Москвы и обратно будет действовать с 20 марта в связи со вспышкой коронавируса в Италии. Компания полностью вернет деньги за билеты, в том числе по невозвратным тарифам, без удержаний.
Utair выполнит три рейса по маршруту, чтобы у пассажиров была возможность вернуться из поездок. Они запланированы 11, 15 и 18 марта.
"Победа" с 12 марта приостанавливает рейсы в Израиль. Он действует до 12 мая из-за запрета на въезд в Израиль для иностранных туристов.
Лоукостер ограничивает полеты из Москвы в Эйлат. Вывозные рейсы из Эйлата осуществят 12 и 14 марта.
"Победа" также запустит услугу, согласно которой пассажиры смогут сдать уже купленные билеты. За 500 рублей при оформлении полетного документа можно будет впоследствии вернуть его.
"Уральские авиалинии" временно отменили рейсы в Венецию, Бордо и Рим. Ограничения будут актуальны до конца апреля 2020 года.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Число зараженных в КНР превысило 80 тысяч человек. В России их количество составляет 20 человек.
Сергей Собянин сообщил о введении запрета в городе на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Это необходимо для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 10 апреля.
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