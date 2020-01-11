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Москва 24

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Общество

19:37

Предстоящая ночь станет самой холодной с начала года в Москве

общество город погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночь на воскресенье может стать одной из самых холодных с начала года в Москве. Об этом информирует сайт "Метеовести".

В субботу днем в столице столбики термометров уже опустились до минусовых значений. После 18:00 температура стала ниже нуля на всей территории области.

"К утру воскресенья в Москве похолодает до минус 4–6 градусов, а по области – местами до минус 8–9", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такие показатели установятся впервые с начала года.

В связи с этим синоптики предупреждают, что на дорогах возникнет гололедица. Ранее из-за этого в столице был введен желтый уровень погодной опасности. Его действие актуально до 14 января.

В ЦОДД призвали водителей к внимательности на дорогах, в частности, порекомендовали снижать скорость и соблюдать дистанцию во время движения.

Также по Москве было сделано экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий. Оно было связано с налипанием мокрого снега и гололедом.

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы

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