Минувшая ночь стала самой холодной в столице с начала зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве ночь на четверг, 10 декабря, стала самой холодной с начала зимы, сообщает портал "Метеоновости".

"На ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 12,6 градуса, что делает ее самой холодной с начала зимы. И пока антициклон останется в силе, существенных перемен температурного режима не ожидается", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, морозные ночи в столице и Московской области сохранятся до конца недели.

Ожидается, что в предстоящие выходные антициклон отступит на восток, атмосферное давление понизится, а прогнозируемая облачность будет препятствовать остыванию воздуха.

Синоптики отмечают, что средняя за сутки температура воздуха будет ниже нормы на 3–4 градуса. Однако к понедельнику ожидается потепление на 5–7 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что текущая зима будет характеризоваться переменчивой погодой.

Также сообщалось о скором приходе аномального холода в ряд регионов России. Температура в некоторых районах опустится ниже нормы на 9 градусов.

