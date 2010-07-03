Убившего сотрудника СК направят на принудительное лечение

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Обвиняемого в убийстве сотрудника центрального аппарата Следственного комитета РФ направят на принудительное лечение. Об этом рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко, сообщает ТАСС.

В рамках проведенной судебно-психиатрической экспертизы было установлено, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, исключающим его вменяемость. В связи с этим уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру.

Нападение на полковника СК Владислава Капустина произошло 1 октября у главного здания ведомства в Техническом переулке в центре Москвы. Его ранили ножом, повредив аорту. Он скончался в больнице, не приходя в сознание.

Напавший объяснил свой поступок тем, что следователи не хотели принимать его заявление. Мужчине было предъявлено обвинение по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Позднее Басманный суд арестовал Григорьева до 1 декабря. Обвиняемый в ходе заседания сказал, что не возражает против ареста.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в связи с гибелью сотрудника ведомства. Он поручил проанализировать регламент действий работников подразделений, взаимодействующих с гражданами по вопросам приема, а также усилить безопасность сотрудников соответствующих подразделений.