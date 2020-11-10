Володин заявил, что в Госдуме коронавирус выявлен у 38 депутатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что коронавирусная инфекция выявлена у 38 депутатов. Об этом сообщает РИА Новости.
"У нас с вами коллеги находятся на больничных койках, кто-то из них выписывается, другие попадают.Если брать с учетом тех, кто сегодня находится на больничной койке, 117 депутатов – это и те, кто сегодня уже переболел, и те, кто болеет. А болеют 38 человек. У нас их на прошлой неделе было 42 депутата, сейчас 38", – сказал Володин.
Ранее коронавирус диагностировали у мэра Ижевска Олега Бекметьева. Он выразил сожаление, что не сможет в ближайшее время принимать активное участие в жизни города. Бекметьев также призвал всех соблюдать меры предосторожности.
До этого стало известно, что тест лидера "Справедливой России" Сергея Миронова на коронавирус дал положительный результат. Депутат перешел на режим самоизоляции.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 50,2 миллиона случаев коронавируса, свыше 1,254 миллиона человек скончались. В России диагностировано 1 817 109 случаев COVID-19, вылечился 1 350 741 человек, скончался 31 161.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: