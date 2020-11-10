Володин заявил, что в Госдуме коронавирус выявлен у 38 депутатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что коронавирусная инфекция выявлена у 38 депутатов. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас с вами коллеги находятся на больничных койках, кто-то из них выписывается, другие попадают.Если брать с учетом тех, кто сегодня находится на больничной койке, 117 депутатов – это и те, кто сегодня уже переболел, и те, кто болеет. А болеют 38 человек. У нас их на прошлой неделе было 42 депутата, сейчас 38", – сказал Володин.

Ранее коронавирус диагностировали у мэра Ижевска Олега Бекметьева. Он выразил сожаление, что не сможет в ближайшее время принимать активное участие в жизни города. Бекметьев также призвал всех соблюдать меры предосторожности.

До этого стало известно, что тест лидера "Справедливой России" Сергея Миронова на коронавирус дал положительный результат. Депутат перешел на режим самоизоляции.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 50,2 миллиона случаев коронавируса, свыше 1,254 миллиона человек скончались. В России диагностировано 1 817 109 случаев COVID-19, вылечился 1 350 741 человек, скончался 31 161.

