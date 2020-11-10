Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Во вторник, 10 ноября, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха составит от + 2 до +4 градусов. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец, передает РИА Новости.
"Сегодня Москва окажется на стыке уходящего на восток антициклона и антициклона с запада. В такой ситуации погода будет облачная с неустойчивыми прояснениями без существенных осадков. Ветер северо-западный 4 – 9 метра в секунду, порывистый. В Москве днем +2... +4, в Подмосковье – от 0 до +5", – отметил синоптик.
Он подчеркнул, что атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. Будущей ночью в Москве столбики термометров опустятся до -2 градусов. Осадков не ожидается.
Ранее сообщалось, что заморозки осени 2020 года в Москве стали самыми поздними за всю историю метеонаблюдений. Отмечалось, что усилившийся в столице ветер будет ощущаться так, будто температура воздуха ниже фактической.
Также Евгений Тишковец сообщал, что полноценный снежный покров в столице ожидается к концу ноября.
В Москве выпал первый снег
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