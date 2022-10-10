Мобилизованные и добровольцы продолжают приходить на пункты мобилизации в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Мобилизованные граждане и добровольцы продолжают прибывать в столичные пункты мобилизации. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Один из получивших повестку рассказал, что он подавал документы через госуслуги и его вызвали в военкомат. Мужчина пояснил, что никогда не служил.

"Я хочу восполнить этот пробел в моей жизни, потому что считаю, что армия дает мужчине тот стержень, который пригодится в дальнейшем в жизни", – отметил мобилизованный.

По словам другого москвича, повестка ему пришла, когда он был на работе. После этого мужчина обратился в военкомат, где ему дали время на подготовку и собрали нужный комплект. После этого ему предстоит отправиться на распределительный пункт.

Ранее первый зампредседателя комитета по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов предложил мобилизовать тех, кто подделывает повестки. По его мнению, военкоматы и полиция должны знать о злоумышленниках, которые дискредитируют органы власти, изготавливая поддельные документы. Бессарабов подчеркнул, что мошенники пытаются таким образом сорвать частичную мобилизацию в России.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



"Назвали – иди": мобилизованный рассказал о своем отношении к повестке

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!