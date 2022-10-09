В Госдуме призвали мобилизовать мошенников, подделывающих повестки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Госдуме предложили мобилизовать мошенников, которые подделывают повестки. Об этом пишет URA.RU.

С такой инициативой выступил первый зампредседателя комитета по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов. По его мнению, военкоматы и полиция должны знать о злоумышленниках, которые дискредитируют органы власти, изготавливая поддельные документы.

"Шутников надо мобилизовывать и на передовую, чтобы неповадно было. За этим могут стоять более серьезные умышленные действия, направленные на то, чтобы дискредитировать деятельность органов государственной власти, прежде всего военкоматов", – высказался он.

Бессарабов подчеркнул, что мошенники пытаются таким образом сорвать частичную мобилизацию в России. Он напомнил, что гражданин всегда может обратиться в полицию, если сомневается в том, что ему пришла официальная повестка.

"Если человек имеет все основания, чтобы быть в запасе, а ему все равно эта повестка приходит. Он считает, что это необоснованно. Это рождает недоверие к власти. Это опасные прецеденты", – добавил парламентарий.

Мошенники должны нести ответственность за совершенное преступление, добавил Бессарабов. Он призвал правоохранителей проанализировать случаи подделок документов.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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