В Москве на мобилизационные пункты продолжают прибывать добровольцы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Получившие повестку москвичи, а также добровольцы продолжают прибывать на временные пункты мобилизации в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Мобилизованные рассказывают, что считают своим долгом отправиться на СВО, чтобы защищать Родину. Многих в их решении поддерживают друзья.

"Отнеслись все с пониманием, <...> как бы пришли к этому с патриотизмом. <...> Я всегда и везде повторяю одни слова – одна страна, одна столица, святая мать - красавица Москва. Вот за нее и иду", – сказал один из призывников.

Один из мужчин даже рассказал, что прибыл добровольцем, поскольку считает это необходимым на фоне "крайнего теракта", имея в виду подрыв Крымского моста 8 октября.

Между тем на пунктах мобилизации призывников обеспечивают всем необходимым. Об этом рассказала работница одного из таких пунктов.

"Солдаты будут получать полное обмундирование у себя в части. Здесь у нас спецодежда выдается: носки, шапки, мешки, косметички, аптечки", – сказала она.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Позже стало известно, что в Москве для комфорта горожан, проживающих вблизи военкоматов, открыли временные пункты мобилизации. Их разместили в зданиях Музея Москвы, Дарвиновского музея, Театра Виктюка и Музее героев России и Советского Союза.



"Кто, если не мы?": добровольцы продолжают приходить на пункты мобилизации в Москве

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