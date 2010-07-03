Психологи посоветовали наблюдать за утками при стрессе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Психологи считают, что в борьбе со стрессовыми ситуациями может помочь наблюдение за чем-то размеренным.
"Если произошла какая-то разовая неприятная ситуация, какое-то волнение, переживание, то хорошо наблюдать за чем-то размеренным. Подойдут вода, огонь, плавающие утки. Можно также посидеть на детской площадке, посмотреть, как играют дети (…) Когда человек сидит, он расслабляется, переводит внимание со своих проблем", – цитирует ИА "НСН" семейного психолога Светлану Бояринову.
По ее словам, при большом стрессе этот способ расслабления не поможет.
"В такой ситуации люди прибегают к массажам, водным процедурам, медикаментозному лечению", – отметила специалист.
Всемирный день психического здоровья отмечается 10 октября. Ранее эксперты дали москвичам рекомендации, которые помогут сохранить ментальное здоровье.
"Уделяйте каждый день пять-десять минут времени своему телу. Это может быть обычная зарядка по утрам или прогулка. Давайте себе возможность побыть наедине со своими мыслями и размышлениями, очиститься от негативных эмоций и тревог", – рассказали психологи.
Также отмечалось, что справиться со стрессом россиянам помогут муравьиные фермы и аквариумные рыбки.
По данным ВЦИОМ, число постоянно испытывающих стресс россиян растет. За последние девять лет показатель увеличился с 3 до 8 процентов. Чаще всего на данную проблему жалуются женщины, а также молодежь возрасте от 18 до 24 лет.
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