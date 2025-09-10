Небольшая облачность и до 22 градусов ожидаются в Москве 10 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Небольшая облачность без осадков прогнозируется в Москве в среду, 10 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 20 до 22 градусов тепла, в Подмосковье – от 17 до 22 градусов.

Восточный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до 6 градусов, по области – до 4 градусов.

Ухудшение погодных условий начнется в столице на следующей неделе. Согласно прогнозу, бабье лето продлится до выходных, 13–14 сентября, после чего станет немного прохладнее.

Снежный покров в Москве начнет формироваться к концу ноября. В последнем месяце осени среднемесячная температура превысит многолетние значения на 3 градуса. При этом количество осадков ожидается на уровне нормы.