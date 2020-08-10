Москвичей предупредили о грозе с дождем

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гроза и дождь ожидаются в столице в ближайшее время, сообщили в департаменте транспорта столицы.

"В ближайший час и до 21:00 местами ожидаются гроза с дождем и сильный ветер. Аккуратнее на дорогах. Берегите себя!" – заявили в департаменте.

Москвичей призвали не парковаться под деревьями и не укрываться под ними от непогоды. О пострадавших от ветра знаках и светофорах в департаменте попросили сообщать по номеру 3210.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 11 августа среднесуточные температуры будут падать и начнутся затяжные дожди. По его словам, температурный фон в сравнении с сегодняшним днем опустится на 3–4 градуса.

Вильфанд не исключил, что холодная погода сохранится до середины следующей недели. По его словам, потепление возможно ближе к двадцатым числам августа. Приближение температуры к норме в 18–23 градуса стоит ожидать не раньше 19–20 августа, уточнил синоптик.

Тем временем заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев заявил, что летняя погода вернется в столицу в конце текущей недели. По его словам, в воскресенье столбики термометров будут показывать около +23 градусов.

