Названы самые богатые семьи в мире

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Фото: depositphotos/pressmaster
Bloomberg подготовил свой ежегодный рейтинг самых богатых семей мира, список опубликован на сайте агентства.
В списке числятся 25 семей с состояние более 1,4 триллиона долларов. Первую строчку в рейтинге заняла семейная пара Уолтон, они владеют крупным супермаркетом Walmart. Состояние семьи оценивается в 190,5 долларов. На втором месте расположилась семья Марс с состоянием 126,5 миллиарда долларов. Они являются владельцами кондитерской компании Mars.
Третью строчку в списке занимают браться Чарльз и Дэвид Кохи, сыновья Фреда Коха, который основал корпорацию Koch Industries. Их состояние оценивается в 125 миллиардов долларов. На четвертом месте с состоянием 100 миллиардов долларов находится королевская семья Саудовской Аравии. На пятую строчку агентство разместило братьев Ален и Жерар Вертхаймеры. Они владеют домом Chanel, их состояние составляет 57,6 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что Москва заняла третье место в мире по числу живущих в ней долларовых миллиардеров. Лидером среди мировых мегаполисов по этому показателю стал Нью-Йорк, в котором проживают 85 миллиардеров. В попавшем на второе место Гонконге – 79, а в Москве – 71.
Далее в списке идут Пекин (61) и Лондон (55). При этом указывается, что большинство миллиардеров – это женатые мужчины, которые, в среднем, имеют трех детей.
Согласно данным Росстата, зарплату более миллиона рублей в месяц в России получает не менее 11 тысяч человек – то есть 0,1 процента всех работников страны.
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