США не имеют доказательств причастности российских спецслужб к побегу Усса из Италии – СМИ

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У Соединенных Штатов нет доказательств причастности спецслужб РФ к побегу российского предпринимателя Артемия Усса из-под домашнего ареста в Италии. Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на представителя разведки Соединенных Штатов.

"Пока что мы не видели никаких признаков того, что российские спецслужбы помогли Артему Уссу покинуть Италию", – сказал собеседник издания.

Отмечается, что прокуратура Милана направила соответствующие запросы в Германию, Словению и Сербию в рамках расследования дела.

Сотрудники правоохранительных органов в том числе интересовались номерными знаками автомобиля, на котором мог уехать Усс, а также возможным участием четырех-пяти человек в его сопровождении.

Представитель Госдепартамента США заявляла, что американские власти разочарованы новостями о побеге Усса, но произошедшее, по ее словам, не отразится на партнерских отношениях между Римом и Вашингтоном.

В октябре 2022 года Уссу и еще четырем россиянам выдвинули обвинения в уклонении от санкций и отмывании денежных средств.

Российский предприниматель уехал в Италию, после чего российское диппредставительство заявляло, что сотрудники генконсульства РФ в Милане дважды встречались с Уссом.

Миланский апелляционный суд оставил Усса под домашним арестом, однако 23 марта этого года он сбежал. Усс снял электронный браслет и покинул съемную квартиру.

В начале апреля он прибыл в РФ, отметив, что сомневался в объективности правосудия в Италии. Позже карточка Усса пропала из базы МВД РФ, куда он был внесен еще в 2022 году.

Власти Италии арестовали виллу Усса и его активы на сумму около 160 тысяч евро.



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