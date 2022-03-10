На Камчатке собрали почти два миллиона рублей для беженцев Донбасса

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жители Камчатки перечислили на счета российского Красного креста для беженцев Донбасса почти 2 миллиона рублей. Об этом сообщил зампред регионального правительства Павел Ясевич.

Он уточнил, что собрано более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Всего зафиксировано 65 перечислений.

В правительстве уточнили, что собранные средства передадут для помощи беженцам с территории Украины, ЛНР и ДНР.

Ранее сообщалось, что москвичи собрали более 500 тысяч предметов первой необходимости для беженцев из ДНР и ЛНР. В качестве гуманитарной помощи принимаются продукты питания длительного хранения, в том числе и детские, бутилированная вода, посуда, средства личной гигиены, товары по уходу за детьми и лежачими пожилыми людьми, постельные и душевые принадлежности, одежда, бытовая техника (электрочайники, небольшие холодильники) и средства индивидуальной защиты.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.