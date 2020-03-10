Среди заболевших коронавирусом в Москве ни один человек не посещал работу

Фото: Агентство "Москва”/Александр Авилов
Вернувшиеся из Италии граждане с коронавирусной инфекцией не посещали работу, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, и сами горожане, и их работодатели соблюдают правила безопасности.
"Благодаря совместным усилиям нам до сих пор удается сдерживать распространение инфекции в Москве", – подчеркнула вице-мэр.
Она добавила, что в максимально сжатые сроки в городе развернули систему колл-центров, принимающих обращения по вопросам, связанным с коронавирусом. Ракова уточнила, что на горячую линию обратилось более 14 тысяч человек. За больничными листами пришли почти 3 тысячи жителей, которым после возвращения из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией показано провести две недели в изоляции дома, объяснила она.
Сотрудники колл-центра готовы ответить на наиболее распространенные вопросы о коронавирусе и борьбе с ним. Сейчас там работают 170 человек. 10 марта на горячую линию позвонило рекордное количество человек – около 4 тысяч.
"Это говорит о том, что наши жители ответственно относятся к своему здоровью и безопасности окружающих", – заключила Ракова.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
По данным на 10 марта, число зараженных в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3136 человек, излечилось почти 60 тысяч заболевших. Как заявили в
ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.
5 марта Сергей Собянин ввел режим повышенной готовности. Это позволит сохранить жизнь города в привычном режиме и сконцентрировать работу городских служб с группами риска – приехавшими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
Им следует находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, нужно вызвать врачей на дом.
С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие Китай, Иран, Испанию и другие государства с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора. Запрет действует в течение 14 дней со дня прибытия в РФ.
9 марта стало известно, что в Москве выявили троих новых инфицированных коронавирусом. Они посещали Италию в последние две недели.
Пациенты лечатся в стационарах. У двоих заболевание протекает в легкой форме, состояние еще одной пациентки оценивают как средней тяжести. Всего в России заражены 20 человек.
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