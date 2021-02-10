Еще 3 633 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 3 633 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 858 358", – говорится в сообщении.

В Оперштабе уточнили, что всего за сутки в Москве был выявлен 1 441 новый случай COVID-19, при этом госпитализировали 782 человека. За день скончались 68 пациентов с коронавирусом.

"Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", – предупредили в Оперштабе.

В России за последние сутки выявили 14 494 новых случая коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений зафиксировали 1 458 случаев.

Всего в России зарегистрировано 4 012 710 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Ненецком автономном округе, Магаданской области, Республике Тыва и Хакасии – 0,1%.