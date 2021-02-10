В России выявили 14 494 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России за последние сутки выявили 14 494 новых случая коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений зафиксировали 1 458 случаев, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В Москве зафиксировали 1 441 случай коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 169, в Московской области – 650, в Нижегородской области – 456, в Воронежской области – 362, в Ростовской области – 349, в Самарской области – 302, в Свердловской области – 287, в Пермском крае – 270, в Челябинской области – 265, в Иркутской области – 254, в Саратовской области – 244, в Вологодской области – 242, в Красноярском крае – 240, в Волгоградской области – 225.

Всего в России зарегистрировано 4 012 710 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Ненецком автономном округе, Магаданской области, Республике Тыва и Хакасии – 0,1%.

Также сообщается, что за последние сутки умерли 536 пациентов с коронавирусом, за весь период скончались 78 134 человека. За сутки выздоровели 22 575 человек, за весь период – 3 516 461.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России фиксируется снижение темпов прироста новых случаев коронавирусной инфекции. По ее словам, суточный показатель заболеваемости в регионах сильно отличается. В 29 регионах страны показатели заболеваемости снижаются, еще в 54 эпидемическая ситуация стабилизируется.

По словам научного сотрудника Центра имени Гамалеи Виктора Зуева, причиной третьей волны пандемии коронавирусной инфекции в России может стать игнорирование масочного режима и социальной дистанции. По словам вирусолога, новая волна может быть вызвана усилением заражаемости COVID-19.