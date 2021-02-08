Вирусолог назвал условие для начала третьей волны COVID-19 в РФ

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Игнорирование масочного режима и соцдистанции может стать причиной третьей волны пандемии коронавирусной инфекции в Российской Федерации. Об этом телеканалу "Россия-24" рассказал главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

По словам вирусолога, новая волна может быть вызвана усилением заражаемости COVID-19. "Главным образом, только с одним – с нарушением масочного режима и тех социальных дистанций, о которых нам постоянно говорят наши руководители", – привел Зуев факторы для третьей волны коронавируса.

За последние сутки в России выявили 15 916 новых случаев коронавируса. Всего в РФ зарегистрировано 3 983 197 случаев заражения.

Ранее ученые выявили неожиданную причину мутаций коронавируса. Специалисты нашли подтверждение теории на примере больного COVID-19 пациента, ранее перенесшего рак.