Дожди и сильный ветер придут в Москву на предстоящей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На предстоящей неделе в столичный регион придет облачная погода, ожидается дождь и мокрый снег, сообщили в центре погоды "Фобос".

Температура воздуха в дневные и ночные часы будет близка к нулевой отметке. Ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

Погода начнет улучшаться в четверг-пятницу: выйдет солнце, осадки ослабеют. В дневные часы в выходные будет близко к нулю, ночью температура опустится до -3... -5 градусов.

Ранее из-за гололедицы в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности. Он действует до 3:00 среды, 12 февраля.

По прогнозам, в понедельник, 10 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность и до 6 градусов мороза.

Ранее экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС. В Центре организации дорожного движения призвали водителей к внимательности на дорогах.