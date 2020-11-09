Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом. Об этом заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Известно, что все пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Кроме того, у всех умерших был подтвержден диагноз "пневмония".

Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в Москве составило 7 429 человек.

За последние сутки в России выявили 21 798 новых случаев коронавируса. Из них 5 849 случаев не имели клинических проявлений болезни.

В Москве за сутки госпитализировали 1 104 пациента с COVID-19. Всего в столице подтвердили 6 897 новых случаев коронавируса.

В Москве зафиксировано 6 897 случаев коронавируса

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить регионам средства на лекарства для борьбы с COVID-19. Отмечалось, что деньги пойдут также на приобретение масок и перчаток, увеличение объемов тестирования населения, транспортное обслуживание пациентов и медработников.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в некоторых регионах уже достигнута критическая черта в борьбе с инфекцией. Сообщалось, что в нескольких субъектах федерации заняты более 90% коек для пациентов с COVID-19.