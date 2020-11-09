В Москве за сутки госпитализировали 1 104 пациента с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице подтверждено 6 897 новых случаев COVID-19. За последние сутки госпитализировано 1 104 пациента, на ИВЛ находятся 349 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.
В Оперштабе уточняют, что 42,0% случаев заражения зафиксированы среди горожан в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% – у людей в возрастной группе 46–65 лет. 10,1% зараженных – граждане от 66 до 79 лет, 3,6% – пациенты старше 80 лет, 15,0% – дети.
За последние сутки в России подтвердили 21 798 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Всего в РФ зарегистрировано 1 796 132 случая коронавирусной инфекции.
За последние сутки подтверждено 256 летальных случаев. Всего по стране с начала пандемии умерли 30 793 человека. За сутки выписано 10 722 человека, за весь период выздоровел 1 335 141 человек.
В столице вводится порядок снабжения пациентов с COVID-19 бесплатными лекарствами на основании клинической картины заболевания. Директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью министерства здравоохранения РФ Инна Куликова объяснила, что препараты будут предоставлять еще до результатов ПЦР-тестов.
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