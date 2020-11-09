Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики рассказали, что с 21:00 9 ноября и до 21:00 10 ноября в городе ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Метеорологи отметили, что в целом в понедельник установится погода с переменной облачностью, осадков не ожидается. Днем столбики термометров могут дойти до +2... +4 градусов. Аналогичная погода сохранится и во вторник.

Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени. На метеостанции ВДНХ в районе 06:00 температура опустилась до -0,5 градуса, а в Тушине показатели упали до -1,7 градуса. Предыдущий минимум отмечался 21 октября (+0,7 градуса).

В метеобюро уточнили, что самым морозным 9 ноября в столице было в 1908 году, когда температура воздуха опустилась до -16,8 градуса. По словам метеорологов, на текущей неделе температура ночью может опуститься до -5 градусов.