Телеведущий Евгений Попов ответил на блокировку своего Twitter-аккаунта

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Телеведущий Евгений Попов прокомментировал блокировку своего аккаунта в Twitter. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он считает, что причину для блокировки выдумал политактив американского Twitter.

"Причиной якобы стала публикация данных моей общественной приемной. Телефон и адрес. Ау, Twitter, не смешите москвичей! Так и напишите, что не нравится активная гражданская позиция кандидата в Государственную думу России. Однако же моя гражданская позиция и моя предвыборная кампания – не вашего ума дело", – написал телеведущий.

Попов также обратился к Twitter, заявив, что соцсеть вмешивается в наши выборы и должна понести за это ответственность.

Ранее ведущий программы "60 минут" Евгений Попов провел несколько мастер-классов для будущих журналистов в различных школах Москвы, в частности в школе № 1953 "Москва 98" в районе Проспект Вернадского.

По его словам, свою задачу он видит в том, чтобы показать детям настоящую журналистику, без шаблонных представлений, навязанных кино и интернетом.