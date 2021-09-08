Евгений Попов: рад, что журналистскому мастерству захотели научиться 1,5 тыс школьников

15:35
Фото: Москва 24/Александра Маликова
В столичных школах работают предпрофессиональные классы, которые позволяют ученикам лучше узнать особенности будущей профессии. Так, в некоторых образовательных учреждениях преподают основы работы в СМИ, рассказала руководитель медиацентра при Шуваловской школе № 1448 в Раменках Ирина Назаренко.
По ее словам, дети в подобных центрах учатся фотографировать, писать статьи, монтировать видео и звук, держаться перед камерой, создавая полноценные журналистские продукты. Например, в Шуваловской школе преподаватели прошли специальное обучение в МГУ, поэтому они активно вовлечены в процессы медиацентра.
Тем временем ведущий программы "60 минут" Евгений Попов провел несколько мастер-классов для будущих журналистов в различных школах Москвы, в частности в школе № 1953 "Москва 98" в районе Проспект Вернадского. По его словам, свою задачу он видит в том, чтобы показать детям настоящую журналистику, без шаблонных представлений, навязанных кино и интернетом.
"Профессия журналиста очень интересна, но в то же время очень сложна. <...> Такие классы знакомят со спецификой будущей профессии, дают базовые навыки, которые пригодятся при получении профильного образования", – отметил журналист.
В текущем учебном году в медиаклассы столичных школ зачислено 1,5 тысячи учеников. Всего в предпрофессиональных классах будут учиться свыше 50 тысяч ребят, что составляет почти половину всех старшеклассников города. Больше всего школьников записались в кадетские, инженерные и медицинские классы.
Ранее в ходе осмотра нового корпуса школы № 324 "Жар-птица" на западе Москвы Попов обратил внимание на важность обеспечения безопасности детей в образовательных учреждениях. Он подчеркнул, что, помимо надежных охранных систем, в каждой школе должны быть оборудованы кабинеты неотложной медпомощи.
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