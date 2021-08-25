Телеведущий Евгений Попов призвал обеспечить безопасность детей в школах

18:31
Фото: Александра Маликова
Журналист Евгений Попов заявил, что к вопросу обеспечения безопасности детей в школах необходимо подходить системно, уделяя внимание системе охраны и защите здоровья школьников. Такое мнение он выразил во время осмотра нового корпуса школы № 324 "Жар-птица" на западе Москвы.
Весной Попов уже посещал эту школу с мастер-классом по журналистике в рамках профориентационного проекта, который посетили старшеклассники. Директор школы Алексей Беспалов отметил, что в новом корпусе будет размещен полноценный медицинский блок с кабинетом неотложной помощи и изолятором для заболевших.
"Мы осмотрели новый корпус, который полностью отвечает всем современным образовательным требованиям. Однако как отец первоклассника уверен, что сегодня важно и обеспечение безопасности здоровья ребенка. Для этого в каждой школе должны быть кабинеты неотложной медицинской помощи с соответствующим оборудованием. Отрадно, что в этом учебном заведении к решению данного вопроса подходят очень серьезно", – отметил Попов.
Также тележурналист остался доволен надежностью системы охраны учебного заведения. По его словам, данный вопрос стал особенно актуальным после трагедии в Казани. Попов подчеркнул, что для защиты детей необходимо закрепить в законодательстве единый стандарт безопасности. С этим согласны и эксперты.
"После случившегося в Казани этот вопрос, на мой взгляд, должен стать одним из ключевых при подготовке школ к учебному году. Я вел репортажи с места трагедии, разговаривал с детьми, родителями, преподавателями. Последствия могли быть не столь ужасны, если бы сработало запирающее устройство, была исправна система оповещения", – полагает Попов.
Он подчеркнул, что данный инцидент должен заставить общество сделать определенные выводы и принять соответствующие меры, чтобы подобного больше не повторилось.
"Именно единый стандарт безопасности и его четкое соблюдение дадут гарантии безопасности для наших детей", – подытожил Попов.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова попросила МЧС, МВД и Росгвардию обратить внимание на пожарную и антитеррористическую безопасность школ. Она провела ежегодное совещание с федеральными министерствами и регионами о готовности образовательных организаций к началу нового учебного года.
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