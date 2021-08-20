Голикова попросила обратить внимание на пожарную и антитеррористическую безопасность школ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила МЧС, МВД и Росгвардию обратить внимание на пожарную и антитеррористическую безопасность школ, сообщает РИА Новости.

Она провела ежегодное совещание с федеральными министерствами и регионами о готовности образовательных организаций к началу нового учебного года.

"Наша первоочередная задача начать учебный год, не подвергая риску здоровье и жизнь всех участников образовательного процесса. Но не только меры, связанные с профилактикой COVID-19, требуют пристального внимания", – сказала Голикова.

Росгвардия, МЧС и МВД проводят комиссионные обследования образовательных организаций, в том числе оценивают степень противокриминальной защищенности объектов образования. По данным МВД, количество организаций, имеющих физическую охрану, увеличилось на 41%, оборудованных кнопками тревожной сигнализации – 33,5%, оснащенных системами видеонаблюдения – на 22%, системами контроля доступа – на 9,7%.

Также Татьяна Голикова заслушала регионы, в которых из-за пожаров или подтоплений образовательные организации не откроются 1 сентября. Она поручила руководителям этих регионов принять необходимые меры, чтобы дети из этих школ и детских садов смогли начать учебный год в других организациях.

Вице-премьер обратила внимание на организацию горячего питания школьников начальных классов. Она поручила руководителям регионов взять под контроль выполнение предписаний Роспотребнадзора при подготовке школьных пищеблоков.

По данным Роспотребнадзора, необходимым требованиям пока не отвечают 184 школы в 9 регионах. Это менее 0,5% всех школ страны.

Владимир Путин поручил правительству РФ и органам исполнительной власти полностью уйти от учебы в три смены в российских школах к 2023/2024 учебному году.

Также Путин дал поручение обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей до трех лет до 2023 года. Соответствующие доклады должны быть подготовлены к 15 декабря 2021 года и далее – раз в полгода.