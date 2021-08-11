Россиян предупредили об опасностях на детских площадках

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Качели, горки-домики и песочницы могут стать главными источниками опасности на детских площадках, об этом со ссылкой на экспертов по детской безопасности сообщает РИА Недвижимость.

По словам руководителя филиала Школы детской безопасности Анастасии Баландович, наиболее опасными являются качалки на большой металлической пружине с деревянным или пластиковым сиденьем в форме зверей. По словам специалиста, многие компании, занимающиеся установкой таких качелей, закрепляют пружину халатным образом, из-за чего ребенок может получить повреждения – черепно-мозговые травмы и травмы позвоночника.

"Поэтому родителям лучше предостеречь свое чадо от катания на данном элементе детской площадки либо досконально проверять качели", – сказала Баландович.

Также, по ее мнению, опасность представляют так называемые горки-домики. По словам специалиста, если горка металлическая, то необходимо проверить ее целостность в местах стыков, если пластиковая, то рекомендуется осмотреть ее на наличие пробоин.

Кроме того, детей следует предостеречь от игр с бросанием песка друг в друга, поскольку он может попасть не только в глаза и вызвать раздражение слизистой, но и в дыхательные пути, добавила Баландович.

Небезопасными могут быть и песочницы, предупреждает врач-педиатр Илья Жилкин. Он отметил, что, помимо попадающихся в них осколков от бутылок, шприцев и других посторонних предметов, есть большой риск заразиться токсокарозом, сальмонеллезом и лептоспирозом.

"Инфекции вызываются проглатыванием яиц с зараженных рук, почвы и детских игрушек. Далее они проникают в печень, легкие и другие органы, вызывая их повреждения", – сказал Жилкин.

При обнаружении неисправностей на детской площадке эксперты советую выяснить, в чьем ведении находится территория. На время устранения неисправности площадка должна быть огорожена специальными ограничительными лентами.

Баландович также рассказала, что при получении ребенком травмы необходимо обратиться в травмпункт и получить там заключение о нанесенном вреде. После, по словам эксперта, можно направить ответственному за содержание детской площадки досудебную претензию и потребовать компенсации ущерба.

Ранее врач-педиатр назвала наиболее опасные для детей места в квартире. По словам специалиста, это окна, бытовая химия, розетки, острые углы, кухонная плита.