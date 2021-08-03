Названы наиболее опасные для детей места в квартире

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Любая современная квартира полна потенциальных опасностей для детей – это бытовая химия, розетки, острые углы, кухонная плита, окна. Об этом рассказала врач-педиатр Елена Гунько. По ее словам, к врачам часто обращаются родители, чьи дети получили травмы пределах квартиры.

"Защитить ребенка от электричества помогут спрятанные под плинтусом провода и использование заглушки с ключом на розетках, электроприборы не должны быть со свободно свисающим шнуром, а на ручки шкафов и дверцы желательно приобрести специальные блокаторы", – приводит слова Гунько РИА Новости.

Она также отметила, что мебель не должна шататься, поскольку ребенок может опрокинуть ее на себя. Эксперт посоветовала также приобретать специальные закладки на углы мебели и закреплять ее. Также особую опасность для детей представляют моющие средства, порошки и лекарства. Их следует убирать на верхние полки.

"Ну и, конечно окна, которые очень привлекают детей. Москитную сетку лучше убрать, так как она не может быть полноценной защитой. Желательно использовать специальные съемные ручки, блокаторы окон или замки со звуковым сигналом", – подчеркнула врач.

Ранее терапевт Михаил Гумалевский рассказал, что экономия на предметах домашнего интерьера, постоянная влажность, а также использование дешевых средств по выведению плесени в ванной может привести к развитию хронических заболеваний бронхолегочной системы. В зоне риска, по словам эксперта, пожилые люди и дети с системными заболеваниями. У них может развиться микоз.

Что касается предметов интерьера, то, по словам Гумалевского, особую опасность представляет мебель из композитных материалов, склеенных между собой различными химическими компонентами, поэтому в помещениях с новым ремонтом риск интоксикации может увеличиться в несколько раз.