Россиян предупредили об опасности проживания в крохотных квартирах

03:56
Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Проживание в тесной квартире может привести к нервным срывам, психическому расстройству личности, семейным ссорам и даже разводу. Об этом рассказала член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина.
"Когда семья приобретает квартиру небольшой площади – от 16 до 26 квадратных метров, – не очень хорошо учитывая свои потребности, то через некоторое время ей приходится сталкиваться с проблемами, которые перерастают в конфликты на бытовой почве, ссоры, ругань и даже разводы", – приводит ее слова РИА Недвижимость.
Для тех, кто проживает в одиночестве, эксперт советует покупать квартиру площадью не менее 35 квадратных метров, а семейной паре – не менее 45 квадратных метров.
По словам Двоскиной, малогабаритное жилье подойдет тем, кто будет использовать его как альтернативу гостинице – в качестве ночевок между длительными и частыми командировками.
Ранее дизайнер Елена Крылова рассказала, как создать в квартире идеальный микроклимат. По ее словам, необходимо регулярно проветривать помещение и по возможности отказаться от ковров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: