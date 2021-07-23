Россиян предупредили об опасности проживания в крохотных квартирах

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Проживание в тесной квартире может привести к нервным срывам, психическому расстройству личности, семейным ссорам и даже разводу. Об этом рассказала член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина.

"Когда семья приобретает квартиру небольшой площади – от 16 до 26 квадратных метров, – не очень хорошо учитывая свои потребности, то через некоторое время ей приходится сталкиваться с проблемами, которые перерастают в конфликты на бытовой почве, ссоры, ругань и даже разводы", – приводит ее слова РИА Недвижимость.

Для тех, кто проживает в одиночестве, эксперт советует покупать квартиру площадью не менее 35 квадратных метров, а семейной паре – не менее 45 квадратных метров.

По словам Двоскиной, малогабаритное жилье подойдет тем, кто будет использовать его как альтернативу гостинице – в качестве ночевок между длительными и частыми командировками.

Ранее дизайнер Елена Крылова рассказала, как создать в квартире идеальный микроклимат. По ее словам, необходимо регулярно проветривать помещение и по возможности отказаться от ковров.