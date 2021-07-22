Россиянам рассказали, как создать идеальный микроклимат в квартире

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Регулярное проветривание и различные растения не только очищают воздух, но и насыщают его кислородом, что способствует созданию в квартире благоприятного микроклимата. Об этом рассказала дизайнер Елена Крылова.

"Растения помогают уничтожать стафилококки и стрептококки, попадающие в воздух, очищать его от фенола и формальдегида", – приводит ее слова РИА Недвижимость.

Она также посоветовала отказаться от ковров, поскольку они могут накапливать в себе большое количество органических остатков и становиться рассадником пылевых клещей.

Для идеального микроклимата температура в квартирах должна составлять 18–22 градуса, а влажность не падать ниже 40%, рассказал руководитель компании Thermostore Александр Шмигановский.

"Одним из основных способов создания идеального микроклимата является установка кондиционера. При этом важно не только выбирать качественный прибор с мощными фильтрами, но и производить их промывку раз в две-три недели", – добавил он.

Еще одним способом поддержания комфортного микроклимата в жилом помещении является умеренное использование электрообогревателей и систем теплого пола, добавил Шмигановский.

Ранее доцент кафедры экологии и природопользования МГРИ Вадим Рукавицын рассказал, что шторы могут накапливать токсичные вещества, поскольку в летнее время они нагреваются от яркого солнца. Если же они сшиты из натуральных тканей, то никакой проблемы нет.