Первый этап Всероссийской олимпиады школьников начнется в Москве 13 сентября

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первый этап Всероссийской олимпиады школьников среди учеников 4–11-х классов начнется в Москве 13 сентября, соревнование пройдет по 24 предметам. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Олимпиада начнется соревнованием по экологии и завершится 31 октября состязаниями по китайскому языку и праву. В олимпиаде по русскому языку и математике можно участвовать всем учащимся, начиная с четвертого класса. Школьный этап по МХК, физике, химии и экономике пройдет для учеников 7–11-х классов. По всем остальным предметам задания подготовлены для ребят из 5–11-х классов", – говорится в сообщении.
В этом году школьники будут выполнять задания на компьютерах. Каждый ученик сможет опробовать свои силы в неограниченном количестве дисциплин. Получить индивидуальный код для доступа к заданиям можно в школе. Также можно зарегистрироваться на сайте олимпиады, регистрация станет доступна за три дня до тура.
Как сообщил научный руководитель Центра педагогического мастерства Москвы Иван Ященко, принять участие в школьном этапе олимпиады могут абсолютно все дети вне зависимости от уровня подготовки и опыта участия в аналогичных соревнованиях.
"Уникальность школьного этапа Всероссийской олимпиады заключается в заданиях. Они подготовлены таким образом, чтобы заинтересовать любого ребенка. В прошлом году участниками в Москве стали 550 тысяч ребят, это огромная цифра. И она свидетельствует о том, что олимпиада становится более популярной и массовой", – сказал он.
Задания школьного этапа при необходимости будут адаптированы для участников с особыми образовательными потребностями. Для незрячих детей варианты будут выполнены шрифтом Брайля, а решать их ребята смогут на базе школы или дистанционно.
Ранее в Москве стартовала олимпиада для дошкольников и учащихся 1–11-х классов "Музеи. Парки. Усадьбы". Состязание продлится до 31 марта. Для того чтобы правильно ответить на вопросы олимпиады, нужно будет внимательно изучить экспозицию музея, парка или усадьбы столицы.
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