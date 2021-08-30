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Общество

07:36

Москвичи выиграли три золотые медали Европейской олимпиады юниоров по информатике

образование общество

Фото: ТАСС/Владимир Жабриков

Представители школ Москвы выиграли три золотые медали на V Европейской олимпиаде юниоров по информатике. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Наград удостоились Алексей Васильев из школы № 57, Дарья Грекова из школы № 2007 ФМШ и Иван Пискарев из школы № 2086. В состав сборной также входил еще один золотой медалист – Ренат Каримов из Республики Татарстан.

Европейская олимпиада юниоров по информатике проходила онлайн с 24 по 28 августа. Ее организовали в Румынии, пригласив к участию школьников из 30 стран.

Отбор на международный турнир производится на основании результатов национальных соревнований. В России таковым является Всероссийская олимпиада по информатике.

Ранее сообщалось, что министерство науки и высшего образования РФ намерено ужесточить требования к проведению олимпиад школьников. В ведомстве также признали, что проанализируют задания ЕГЭ в связи с ростом числа стобалльников.

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