В вузах назвали самые популярные специальности в этом году

10:44
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В ходе прошедшей приемной кампании в вузах самыми популярными направлениями оказались математика, информатика и инженерные специальности, экономика, менеджмент, юриспруденция, лингвистика и медицина, сообщает РБК.
В технических и естественно-научных вузах в 2021 году наибольшей популярностью пользовалась информатика. Она занимает первые места в списке направлений в таких вузах, как ВШЭ, СПбПУ, ИТМО, СПбГУ, МГТУ имени Баумана, МИСиС, НГУ и ДВФУ. Второе место заняла инженерная специальность.
Экономика, менеджмент и юриспруденция популярны и наиболее востребованы у абитуриентов СПбГУ, ВШЭ, РАНХиГС, РЭУ имени Плеханова, УрФУ имени Ельцина и ДВФУ. В некоторых вузах в тройку лидеров вошли направления, связанные с лингвистикой. Так было в СПбГУ, УрФУ, ДВФУ.
Также спросом у выпускников школ пользуется медицина. Ее выбирали в Сеченовском университете и РУДН. Рекламу, связи с общественностью и журналистику назвали популярными лишь в РАНХиГС и РУДН.
Ранее сообщалось, что около трети граждан России готовы тратить от 50 до 100 тысяч рублей в год на учебу в вузе, при этом только 4% россиян могут платить за учебный год более 300 тысяч рублей. Также, по данным экспертов, около 43% россиян полагают, что высшее образование должно быть бесплатным.
Около 55% участников исследования считают, что высшее образование помогает в трудоустройстве и остается важным показателем статуса человека. 32% отмечают, что наличие диплома сегодня необязательно, но не помешает. Еще 13% опрошенных заявили, что высшее образование никак не помогает получить хорошую работу и иметь высокий заработок.
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