Попов предложил присвоить имя Зиничева институту в системе МЧС России

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Народный артист РФ, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов не исключил возможности присвоения имени Евгения Зиничева, погибшего при исполнении служебного долга, одной из улиц Москвы.

Предложение сохранить имя главы МЧС в памяти жителей страны также поддержал журналист, ведущий телепрограммы "60 минут" Евгений Попов.

"Предлагаю почтить память Евгения Зиничева, погибшего как герой, присвоив его имя Институту по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России", – написал он в соцсетях.

Журналист также напомнил, что Зиничев являлся активным сторонником использования цифровых технологий. Под его руководством разрабатывалась система активного предупреждения, благодаря которой в разы снизился ущерб от чрезвычайных ситуаций.

"ВНИИ ГОЧС – признанный лидер по разработке и внедрению новых технологий безопасности человека в природной и техногенной сферах. Поэтому, считаю, институт будет с достоинством носить имя Евгения Николаевича Зиничева", – заявил Попов.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске 8 сентября. Министр приехал в Дудинку, где совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части.

Зиничев стоял с известным кинорежиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а глава МЧС бросился за ним. Известные политики уже выразили соболезнования в связи со смертью Зиничева.