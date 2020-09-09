В России появилась новая страховка от потери работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России теперь можно будет защититься от увольнения по соглашению сторон, от непродления трудового контракта, несоответствия занимаемой должности или провала испытательного срока, сообщает газета "Известия".

По данным Сбербанка, за апрель и май компания произвела всего 600 выплат на общую сумму 9 миллионов рублей в связи с потерей работы клиентами по добровольному страхованию жизни при потребительском кредитовании.

Отмечается, что для получения таких выплат необходимо документально подтвердить статус безработного через службу занятости населения.

Управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования "Ренессанс страхование" Артем Искра рассказал, что подобные продукты предусматривают период ожидания и временную франшизу.

"Работодатель должен известить работника об увольнении не менее чем за 2 месяца, которые и будут периодом ожидания. Временная франшиза после потери работы составляет тоже 2 месяца, в течение человек должен получать выходное пособие", – рассказал Искра.

Основатель юридической группы vvCube Вадим Ткаченко напомнил, что многие работодатели стараются подтолкнуть работника к добровольному увольнению, но при таком исходе страховой случай может не наступить.

Ранее глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил установить в РФ базовый доход для безработных. Он пояснил, что фиксированная денежная сумма от государства гражданам страны будет гарантировать минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил коллегам по партии обсудить с членами правительства и профсоюзами данную идею.