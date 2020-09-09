Почти 40 тысяч жителей Подмосковья трудоустроились через службу занятости в 2020 году

Фото: msr.mosreg.ru
Почти 40 тысяч жителей Московской области трудоустроились через службу занятости с начала 2020 года.
Как сообщила пресс-служба регионального министерства социального развития, уровень безработицы в Подмосковье на начало сентября составил 3,56 процента к численности экономически активного населения.
По словам министра социального развития области Ирины Фаевской, с начала года в службу занятости населения региона было подано 303,2 тысячи заявлений о предоставлении услуг в сфере занятости.
Она добавила, что сейчас в областном банке вакансий размещено 50 тысяч вакансий, из них 68,7 процента – по рабочим профессиям, а 94 процента – с оплатой труда выше прожиточного минимума в Подмосковье.
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев ранее предложил коллегам по партии обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране базового дохода для граждан.
Речь идет о используемой в некоторых странах Европы модели, согласно которой государство гарантированно выплачивает гражданину средства без необходимости выполнения работы.
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