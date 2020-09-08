Медведев предложил обсудить введение базового дохода в России

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Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил коллегам по партии обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране базового дохода для граждан. Об этом сообщает РИА Новости.
"Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения", – пояснил Медведев.
Он обратил внимание, что подобные модели уже широко используются в некоторых странах. Медведев отметил, что ситуация с коронавирусом показала, насколько важно оказывать людям всяческую поддержку для сохранения социальной стабильности.
Медведев также добавил, что считает необходимым проанализировать с экономической и финансовой точек зрения идею гарантированного дохода максимально внимательно.
"Нам нужно, конечно, сообразовываться с той ситуацией, которая есть у нас сегодня, в 2020 году, и тем не менее смотреть в будущее – имею в виду подготовку к выборам 2021 года", – заключил Медведев.
Ранее глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил установить в РФ базовый доход для безработных. Он пояснил, что фиксированная денежная сумма от государства гражданам страны будет гарантировать минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации.
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