До 22 градусов тепла и кратковременный дождь ожидаются в Москве 9 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в субботу, 9 августа, составит от 20 до 22 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. В Подмосковье воздух прогреется от 18 до 23 градусов, в некоторых районах возможны осадки.

На территории Подмосковья будет дуть западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве будут теплые выходные, 9–10 августа. При этом, по ее данным, в ночные часы не ожидается осадков.

Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что в столице завершился период тропических ночей. В связи с этим в дальнейшем в Москве будет наблюдаться снижение ночных температур и более прохладные ночи.