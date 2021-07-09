Минэк предупредил о риске появления новых схем отъема квартир

11:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Минэкономразвития предупредило о риске возникновения новых схем по отъему жилья, сообщает газета "Известия".
В Екатеринбурге впервые в России прошли торги по продаже единственного жилья обанкротившегося из-за долгов гражданина. Действующая редакция Гражданского процессуального кодекса РФ это не предусматривает, однако в апреле Конституционный суд внес коррективы в правоприменение, которые позволили провести процедуру.
Аркадия Поторочина признали банкротом в 2018 году. Сумма долга составляла более 21 миллиона рублей. Тогда суд изъял его квартиру площадью почти 150 квадратных метров из конкурсной массы, так как она была его единственным жильем. В итоге за 8,25 миллиона рублей продали пятикомнатную квартиру мужчины. Взамен ему предоставили однокомнатную квартиру.
В суде объяснили, что продажи единственного жилья должника возможны, если его площадь превышает нормы предоставления жилья на условиях социального найма, установленные в регионе.
В Минэке назвали этот прецедент опасным. По словам замглавы ведомства Ильи Торосова, практика продажи единственной жилплощади должников может привести к случаям мошенничества.
По его мнению, каждая норма должна быть максимально взвешенной и учитывать результаты комплексной оценки возможных последствий.
"Законопроект должен содержать четкие и действительно справедливые критерии, какое жилье считается роскошным и в каких случаях его можно изъять", – сказал Торосов.
Ранее Владимир Путин подписал закон об увеличении до 500 тысяч рублей административных штрафов за недобросовестные действия кредиторов при взыскании просроченных долгов с граждан. В случае угроз плательщику со стороны банка организация будет оштрафована на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
Россиян предупредили о возможных новых схемах отъема жилья
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