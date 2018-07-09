Дожди в Москве побили рекорд 1961 года

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Суточный рекорд по осадкам 1961 года в Москве был побит 8 июля, сообщает портал "Метеоновости".

Больше всего дождей прошло в центре города. За шесть часов на Балчуге выпало 44 миллиметров осадков, а за сутки – 49 миллиметров. Предыдущий рекорд составлял 24,9 миллиметра – это было в 1961 году. Абсолютный суточный максимум осадков для июля достигает 54 миллиметра – столько выпало 3 июля 1982 года. На ВДНХ за ночь выпал 1 миллиметр осадков, в Тушине – 10, в Немчиновке – 23.

В ночь с 7 на 8 июля в Москве выпало около половины месячной нормы осадков. Последствия ливня устраняли порядка 300 бригад Мосводостока. К работам привлекли 1,1 тысячи человек и 369 единиц техники. 8 июля из-за дождей в городе повысили уровень погодной опасности до оранжевого.

По прогнозам метеорологов, в понедельник в столице будет облачно с прояснениями. Местами воздух прогреется до +25 градусов тепла. Давление вырастет и приблизится к норме. Циклон начинает уходить, отметили специалисты.

На этой неделе столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Тем не менее местами ожидаются ливни и грозы. Как пояснили синоптики, погода в Москве в июле будет соответствовать климатической норме.