Синоптики рассказали, когда в Москву вернется жара

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
На предстоящей неделе столбик термометра в столичном регионе поднимется до +30 градусов. При этом местами в городе пройдут ливни и грозы. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".
"После полудня в столице максимальная температура воздуха составит 27-30 градусов тепла, но в понедельник-вторник не больше плюс 23-26 градусов", – рассказали специалисты, передает Агентство "Москва".
Ранее синоптики пообещали москвичам передышку от дождей в начале недели. По прогнозам метеорологов, в понедельник в столице будет облачная погода с прояснениями, местами воздух прогреется до +25 градусов тепла. Давление вырастет и приблизится к норме. Совсем без дождей не обойдется, но циклон уже уходит, осталось переждать ненастный вечер, заверили специалисты.
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура в июле в столичном регионе будут держаться на отметке выше +20 градусов.
По данным синоптиков, погода в июле в столице будет соответствовать климатической норме – это касается и температурных значений и количества осадков. Однако всю первую неделю месяца в городе будет дождливо и пасмурно, а максимальная температура будет варьироваться в эти дни от 19 до 21 градусов. Возможны дожди, местами – гром.
В понедельник, 9 июля, МЧС предупредило горожан о сильном тумане с ухудшением видимости до 300–500 метров. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 10:00 утра. Пешеходов призвали быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. А водителям рекомендовали снизить скорость движения транспорта и строго соблюдать правила дорожного движения.
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