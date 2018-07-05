Синоптики рассказали о погоде в Москве в июле

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Температура в июле в столичном регионе будут держаться на отметке выше плюс 20 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Погода в июле в Москве будет держаться выше 20 градусов. Ближайшие три дня днем от 20 до 24 градусов, ночью от 13. Десятого июля температура составит от 22 градусов до 24", – сказал он, передает РИА Новости.
Вильфанд также подчеркнул, что из-за погодных условий прогнозируется высокий класс пожароопасности. Это касается Сибирского федерального округа и Дальнего Востока. В европейской части пожароопасный фон снижен.
Он также отметил, что гидрологическая ситуация в бассейнах рек России стабильна. Однако в июле в водоемах ожидается повышение уровня воды.
Ранее синоптики сообщали, что погода в июле в столице будет соответствовать климатической норме – это касается и температурных значений и количества осадков. Однако всю первую неделю месяца в городе будет дождливо и пасмурно, а максимальная температура будет варьироваться в эти дни от 19 до 21 градусов. Возможны дожди, местами – гром.
При этом прошедший июнь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в стране – с 1891 года.
По-настоящему летнюю погоду с первого и до последнего дня месяца чувствовали жители Сибири. В других регионах страны тепло и холод в течение месяца сменяли друг друга.
В столице за минувший месяц выпало 70 процентов месячной нормы осадков. Средняя температура воздуха в июне составила 17,3 градуса, что на 0,3 выше климатической нормы. Самые низкие показатели пришлись на 1 июня – 5,6 градуса, а самые высокие – на последний его день, когда столбики термометров поднялись до 30,6. Это стало рекордом лета.
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