Минувший июнь стал одним из самых теплых за 127 лет

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Июнь 2018 года в России замкнул пятерку самых теплых за всю историю метеонаблюдений в стране – с 1891 года, сообщает Гидрометцентр России.
По-настоящему летнюю погоду с первого и до последнего дня месяца чувствовали жители Сибири. Прошедший июнь там стал самым жарким. В других регионах страны тепло и холод в течение месяца сменяли друг друга.
В столице за минувший месяц выпало 70 процентов месячной нормы осадков. Средняя температура воздуха в июне составила 17,3 градуса, что на 0,3 выше климатической нормы. Самые низкие показатели пришлись на 1 июня – 5,6 градуса, а самые высокие – на последний его день, когда столбики термометров поднялись до 30,6. Это стало рекордом лета.
А июль в Москве начинается с прохлады, среда, 4 июля, обещает быть по-сентябрьски холодной. К концу рабочей недели в городе вновь начнет теплеть, и к выходным воздух прогреется до 24–26 градусов.
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